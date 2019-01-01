النجم الساحلي يستعيد خدمات قائده قبل مواجهة الزمالك

عمار الجمل يشارك في تدريبات النجم الساحلي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

استعاد فريق النجم الساحلي التونسي، خدمات عمار الجمل قائد الفريق، قبل مواجهة الزمالك بإياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

الزمالك كان قد حقق الفوز على النجم الساحلي في ملعب برج العرب بالأسكندرية، بهدف دون رد، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

صحيفة "الصباح نيوز" التونسية أشارت إلى أن تدريبات النجم الساحلي اليوم الخميس، شهدت عودة عمار الجمل، بعد التماثل للشفاء.

حازم إمام وخالد بوطيب قد يغيبا عن مباراة #الزمالك أمام #النجم الساحلي بسبب الإصابة.🧐 pic.twitter.com/vxxZcNOe8W — جول مصر (@goaleg) May 2, 2019

عمار الجمل لم يشارك في مباراة ذهاب نصف النهائي أمام الزمالك، بسبب تعرضه للإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وتسافر بعثة الزمالك مساء غدٍ الجمعة إلى تونس، استعدادًا لمواجهة فريق النجم الساحلي، على الملعب الأولمبي بسوسة.

الزمالك يسعى لتفادي الخسارة من النجم الساحلي بفارق هدفين، من أجل حسم التأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية.