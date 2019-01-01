النجم الساحلي والأهلي: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث وجريات مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي التونسي في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا

النجم الساحلي 0 × 0 الأهلي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

المدير الفني للنادي الأهلي رينيه فايلر يقوم بإجراء تعديل على تشكيل الفريق بدخول أحمد فتحي بديلًا لمحمد هاني

الدلاء / كريم عريبي / مكرم بديري / إم بن لاربي / سليم بوخنشوش / إتش حاج حسن / بهاء الدين سالمي

النجم الساحلي يبدأ المدرب خوان كارلوس جاريدو بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من أشرف كرير / مرتضي بن وناس / إم كوناتيه / عمار الجمال / زياد بو غطاس / ماهر الحناشي / مالك باعايو / محمد عبدالله ميثناني / وجدي كشريدة / رامي بدوي / ياسين الشيخاوي

البدلاء / شريف أكرامي / وليد أزارو / أليو ديانج / أحمد الشيخ / محمد هاني / ياسر الحنفي / حسام عاشور

إليكم تشكيل فريقنا امام النجم الساحلي 📃 توقع من سيسجل أول أهداف فريقنا الليلة؟! 🤔⚽️#يلا_يا_أهلي#افريقيا_يا_أهلي pic.twitter.com/PIsV3NNs8G — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) November 29, 2019

الأهلي يبدأ المدرب رينيه فايلر بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من محمد الشناوي / احمد فتحي / أيمن أشرف / رامي ربيعة / علي معلول / وليد سليمان / عمرو السولية / محمد مجدي أفشة / حسين الشحات / جونيور أجاي / رمضان صبحي

تشكيل الفريقين:

يجب أيضًا الإشارة إلى أن آخر مواجهة جمعت الأهلي بالنجم الساحلي كانت في النسخة قبل الماضية، وتحديدًا في الدور نصف النهائي، وحقق الأهلي حينها انتصارًا كبيرًا بستة أهداف مقابل هدفين على ملعب برج العرب، مما يجعل هذه المباراة بمثابة الثأر بالنسبة للفريق التونسي.

يمكن القول أن الأهلي يضع دوري أبطال إفريقيا كهدفه الأول في السنوات الأخيرة، ولكن رغم ذلك عانى الفريق من فشل ذريع بعد الخسارة في نهائيين متتاليين أمام الوداد المغربي والترجي التونسي، قبل أن يُهزم العام الماضي في ربع النهائي بخمسة أهداف من صن داونز الجنوب إفريقي في كارثة كبيرة لا يمكن نسيانها.

الأهلي قادم من فوق كبير في الدوري المصري على الجونة بأربعة أهداف نظيفة جعله يتصدر ترتيب البطولة، مما يُزيد الحالة النفسية المميزة لزملاء وليد سُليمان الذي أحرز هاتريك في شباك الفريق الساحلي.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة الأهلي والنجم الساحلي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./