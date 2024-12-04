مفاجأة سارة لعشاق كرة القدم .. الكشف عن "الناقل الرسمي" لبطولة كأس العالم للأندية 2025

العالم يترقب قرعة مونديال الأندية مساء غدٍ الخميس..

بعد الكثير من الجدل.. تم الكشف عن "الناقل الرسمي" لبطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025.

بطولة كأس العالم للأندية 2025 هي النسخة الأولى التي يُطبق فيها "النظام الجديد"؛ بمشاركة 32 فريقًا من مختلف القارات؛ على رأسهم العملاق الإسباني ريال مدريد ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بالإضافة إلى الثنائي العربي الكبير الهلال السعودي والأهلي المصري.

وفي هذا السياق.. أعلنت منصة "دازن" العالمية، في بيانٍ رسمي مساء اليوم الأربعاء، شراء حقوق بث بطولة مونديال الأندية 2025، بشكل حصري حول العالم.

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المنصة فاجأت عشاق الساحرة المستديرة؛ بتأكيدها على أنها ستقوم ببث جميع مباريات البطولة العالمية الكبرى، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل مجاني.

وسيكون من حق هذه المنصة العالمية، وفقًا للاتفاقية الموقعة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؛ أن تسوق وتبيع "جميع أو بعض" مباريات البطولة، للقنوات المحلية والإقليمية.

وعن ذلك يقول السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم: "بفضل الاتفاقية مع (دازن)؛ سيتمكن مليارات المشجعين حول العالم، من الاستمتاع بالبطولة الأكثر سهولة في التاريخ، وبشكل مجاني".

ومن ناحيته.. كشف الإعلامي الرياضي مارتن زيجلر مساء اليوم الأربعاء، عن قيمة صفقة شراء منصة "دازن"، لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

زيجلر أوضح عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن "دازن" قامت بشراء حقوق بث مونديال الأنديال، مقابل "مليار دولار" تقريبًا؛ وذلك يشمل نسخة 2025 فقط.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي، يحمل لقب آخر نسخة من بطولة كأس العالم للأندية، والتي استضافتها المملكة العربية السعودية في ديسمبر من عام 2023؛ وذلك بعد الفوز على فلومينينسي البرازيلي (4-0)، في المباراة النهائية.