النادي ليس ملكك .. القاعدة التي أطاحت بكريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد!

برونو فيرنانديش يكشف الحقيقة الكاملة

كشف برونو فيرنانديش صانع ألعاب مانشستر يونايتد، عن اللائحة التي أطاحت بالمهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من الشياطين الحمر.

المدرب إريك تين هاج جاء إلى مانشستر في الصيف الماضي، ووضع بعض القواعد الصارمة لنجوم فريقه، والتي تسببت في أزمة مع رونالدو الذي توترت علاقته بالهولندي ليرحل إلى النصر السعودي في فترة الانتقالات الشتوية.

وقال فيرنانديش في تصريحات لشبكة "بي تي سبورت":"لقد جاء إلى النادي وذهبنا إلى الفترة التحضيرية وطلب منا بعض الأشياء في التدريبات، وقال لكل اللاعبين، لو قمت بهذه الأشياء ستلعب ولو رفضت ستجد نفسك خارج الفريق، كرر هذا الأمر أكثر من مرة لكريستيانو رونالدو وجادون سانشو وماركوس راشفورد".

وأضاف:"راشفورد على وجه التحديد كان في أفضل حالاته ضد وولفرهامبتون، ولكن المدرب سحبه لأنه أخطأ، كنت أتحدث مع دافيد دي خيا وأخبرته أن المدرب يقوم بالشيء الصحيح، لأن الصغار والشباب عليهم رؤيته كقدوة لهم".

وتابع:"لقد طلب من راشفورد أن يكون أكثر استمرارية ليس فقط في الظهور بالمباريات ولكن بتسجيل الأهداف وتقديم مستويات جيدة، لقد تقبل الأمر وأظهر جودته بأفضل صورة ممكنة، لذلك أؤيد ما فعله تين هاج، لأنك يجب أن تفرض قواعدك في منزلك وإلا سيأتي أي شخص ليتعامل بأن هذا المنزل أصبح ملكًا له".

ويعيش رونالدو فترة مميزة مع النصر السعودي منذ انتقاله إلى الفريق، حيث سجل 5 أهداف وصنع هدفين في 5 مباريات فقط حتى الآن.