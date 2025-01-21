الميركاتو يتسارع في ريال مدريد.. حلم ديفيس يتبخر وآرنولد يوقع العقود!

النادي الملكي يسعى لتدعيم تشكيلته للموسم المقبل

تتسارع ملفات الميركاتو بشكل كبير في ريال مدريد، في ظل رغبة النادي الملكي في الحصول على خدمات كل من ألفونسو ديفيس وترينت ألكساندر آرنولد لتحسين موقعي الظهيرين بالنسبة له.

الجديد هو أن صفقة ديفيس باتت بعيدة للغاية عن ريال مدريد، مع إتمام اتفاقه مع بايرن ميونخ لإبرام عقد جديد تم تناول كل تفاصيله بشكل كامل، وفقًا لصحيفة "ماركا".

ديفيس سيلعب على الأرجح حتى عام 2029 أو 2030، وسيحصل سنويًا على 15 مليون يورو صافية، إضافة إلى مكافأة توقيع وبعض البنود الإضافية، كما ذكر أيضًا الصحفي الألماني فلوريان بليتينبرج.

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في سياق متصل، أكد الصحفي الإسباني رامون ألفاريز دي مون، الأخبار السارة التي تخص ظهير أيمن نادي ليفربول الإنجليزي، ترينت ألكساندر آرنولد.

وأكد رامون ألفاريز دي مون، أن آرنولد الذي دخل المنطقة الحرة في عقده مع ليفربول، قد وقع بالفعل عقود الانضمام لريال مدريد، لكنه لن يكون لاعبًا للملكي في يناير، ما يعني وصوله الصيف المقبل.