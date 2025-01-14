"أحرج صحفيًا بسبب الميركاتو!" .. لوران بلان يمهد لسحب اختصاص كريم بنزيما ويرد على مجاملة نجم الاتحاد

الاتحاد يواجه العديد من التحديات في الوقت الحالي..

رد لوران بلان، المدير الفني لنادي الاتحاد، على الكثير من "الملفات الساخنة" المتعلقة بمسيرة الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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الاتحاد يقدّم مستوى جيد للغاية، في الموسم الرياضي الحالي؛ حيث نجح في التأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، مع احتلال "المركز الثاني" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 37 نقطة من 14 مباراة؛ وبفارق الأهداف فقط عن نادي الهلال "المتصدر".

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وفي البداية.. ألمح بلان خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الاتحاد والرائد، المقررة يوم الخميس القادم، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي، إلى "سحب" إحدى الصلاحيات من كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

بلان قال ردًا على إهدار بنزيما وزميله حسام عوار "ركلتي جزاء"، في تعادل الاتحاد (1-1) مع الفيحاء، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة الدوري: "نعم.. تأهلنا أمام الهلال في ربع نهائي الكأس بـ(ضربات الجزاء)؛ لكن عليّ الآن التحدث مع اللاعبين، واتخاذ قرار بهذا الشأن"؛ في إشارة ربما إلى إعادة اختيار المسددين.

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ويعتبر بنزيما "المتخصص الأول" في تسديد ركلات الجزاء؛ إلا أنه أهدر العديد من الكرات منذ الموسم الرياضي الماضي 2023-2024؛ وذلك بعد انضمامه إلى الفريق قادمًا من ريال مدريد.

وعلى جانب آخر.. نفى بلان "مجاملته" عوار، وذلك من خلال إشراكه في "التشكيل الأساسي" للعميد الاتحادي، معترفًا في نفس الوقت بأن اللاعب الجزائري صاحب الجنسبة الفرنسية، تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.

وأضاف مدرب الاتحاد: "لا أشرك عوار بسبب أمتلاكه (الجنسية الفرنسية).. أنظروا إلى ما قدمه منذ بداية الموسم، سواء بتسجيل الأهداف أو القتالية في خط الوسط"، معتبرًا أن تراجع مستوى أي لاعب أمر طبيعي، في مرحلة ما من الموسم.

وأخيرًا.. رفض لوران بلان إعطاء أي تفاصيل عن خطة الاتحاد، في الميركاتو الشتوي الحالي، في ظل عديد الإصابات التي ضربت الفريق الأول، وذلك عند توجيه أحد الصحفيين سؤالًا إليه بهذا الخصوص؛ قائلًا: "إنه سؤال مثير للصحافة والإعلام؛ لكنني لن أتحدث معكم عن الصفقات المحتملة، فهذا عمل المدير الرياضي".