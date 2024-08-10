تدخل سريع لتفادي غضب البطل الأولمبي

تلقى المتزلج الأمريكي نيجا هيوستن، الفائز ببرونزية منافسات التزلج في أولمبياد "باريس 2024"، ردًا من اللجنة المنظمة للدورة وكذلك اللجنة الأولمبية الدولية، بعد شكواه من سوء حالة الميدالية التي حصل عليها.

وكان نيجا قد نشر على حسابه بمنصة "إنستجرام"، صورًا ومقطع فيديو للميدالية البرونزية التي حصل عليها، بعد أيام من تتويجه بها، والتي ظهرت بشكل مختلف وفقدت لونها المميز وبدت وكأنها قديمة للغاية.

وقال هيوستن في تعليقه: "حسنًا، تبدو هذه الميداليات الأولمبية رائعة عندما تكون جديدة تمامًا، لكن بعد تركها على بشرتي مع بعض العرق لبعض الوقت والسماح لأصدقائي بارتدائها خلال عطلة نهاية الأسبوع، فمن الواضح أنها ليست ذات جودة عالية كما تظن. إنها تبدو قاسية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ورد متحدث باسم اللجنة المنظمة، قائلًا: "باريس 2024 على علم بتقرير على وسائل التواصل الاجتماعي من رياضي أظهرت ميداليته ضررًا بعد أيام قليلة من منحها. نعمل بشكل وثيق مع المؤسسة المكلفة بإنتاج الميداليات ومراقبة جودتها، ومع اللجنة الأولمبية الوطنية للرياضي المعني، من أجل تقييم الميدالية لفهم ظروف وأسباب الضرر".

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية أيضًا: "نتفهم أن الميداليات هي أكثر الأشياء المرغوبة في الألعاب والأكثر قيمة بالنسبة للرياضيين، سيتم استبدال الميداليات التالفة بشكل منهجي ونقشها بطريقة مماثلة للميداليات الأصلية".