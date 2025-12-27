المؤثر السعودي دربحة يمثل السعودية في كأس الملوك للمنتخبات بالبرازيل

يشارك صانع المحتوى والمؤثر السعودي مفلح عسيري، المعروف باسم دربحة، في بطولة كأس الملوك للمنتخبات، التي تستضيفها مدينة ساو باولو في البرازيل خلال الفترة من 3 إلى 17 يناير، ممثلاً للمملكة العربية السعودية في هذا الحدث الرياضي العالمي.

ويأتي اختيار دربحة لتمثيل المنتخب السعودي عقب تتويجه بلقب بطل دوري الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لموسم 2025، في إنجاز يعكس الحضور المتنامي للمواهب السعودية في منظومة دوري الملوك، والبطولات الرياضية الحديثة التي تجمع بين كرة القدم وصناعة المحتوى والتفاعل الجماهيري.

وأعرب دربحة عن فخره واعتزازه بقيادة المنتخب السعودي في البطولة، مؤكداً أن هذه الثقة تمثل شرفاً كبيراً ومسؤولية وطنية مضاعفة، وقال:

«قيادة المنتخب السعودي شرف كبير ومسؤولية وطنية، إذ إن تمثيل المملكة في بطولة عالمية أمام منتخبات قوية وجماهير تتابع بدقة يتطلب جهداً مضاعفاً والتزاماً عالياً. هذه المشاركة لا تقتصر على الحضور الرمزي، بل تهدف إلى العمل الجاد وتقديم مستويات تعكس مكانة السعودية وقدرتها على المنافسة في مختلف المحافل الرياضية.»

وأوضح أن المنتخب السعودي يدخل البطولة بعقلية تنافسية واستعداد شامل على المستويات الفنية والذهنية والتكتيكية، مضيفاً:

«التحضيرات تركز على تعزيز الانسجام بين اللاعبين، وتجربة أكثر من أسلوب لعب وفق متطلبات المباريات، إلى جانب الجاهزية الذهنية التي تفرضها طبيعة البطولة السريعة. ونسعى إلى تقديم أسلوب لعب هجومي يعتمد على الضغط والتحولات السريعة، بما يجعل المنتخب السعودي فريقاً صعب المواجهة، ويحقق تطلعات الجماهير السعودية في تقديم صورة مشرفة وحضور تنافسي قوي.»

وأشار إلى أن المنتخب السعودي سيخوض منافسات دور المجموعات ضمن مجموعة تضم منتخبات الهند والمكسيك وإندونيسيا، مؤكداً أن المرحلة تتطلب تركيزاً عالياً واستعداداً كاملاً لمواجهة التحديات وتحقيق تطلعات الجماهير السعودية.

وتُعد كأس الملوك للمنتخبات واحدة من أبرز بطولات دوري الملوك على مستوى المنتخبات الوطنية، وتُقام بنظام كرة القدم السباعية، بتأسيس من النجم جيرارد بيكيه وبمشاركة نخبة من صنّاع المحتوى ولاعبي كرة القدم من مختلف دول العالم، وسط حضور جماهيري وإعلامي واسع.

وتشهد البطولة مشاركة عدد من نجوم كرة القدم العالمية في أدوار تنظيمية وشرفية، حيث يتولى النجم البرازيلي رونالدو نازاريو رئاسة البطولة، فيما يشارك النجم كاكا بصفته رئيس دوري الملوك في البرازيل، في أدوار قيادية وترويجية، على أن يتم الإعلان لاحقاً عن تفاصيل حضورهم خلال المنافسات.

وتأتي مشاركة المنتخب السعودي في البطولة ضمن الاهتمام المتزايد بالمنافسات الرياضية الترفيهية الحديثة، التي تسهم في تعزيز الحضور السعودي عالمياً، وإبراز الطاقات الوطنية في محافل دولية تجمع بين الرياضة والابتكار والتفاعل الجماهيري.