"الموقف واضح" .. كلوب يحسم الجدل نهائياً بخصوص عرض الاتحاد لضم صلاح

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كشف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، عن موقفه من إمكانية رحيل النجم المصري محمد صلاح في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات.

صلاح ارتبط كثيرًا بالرحيل عن دوري روشن، وهناك بعض الأنباء حول صفقة محتملة تنقل اللاعب إلى صفوف الاتحاد السعودي، لكن كلوب خرج في المؤتمر الصحفي لمواجهة أستون فيلا القادمة بالدوري الإنجليزي لحسم الموقف تمامًا.

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وقال الألماني:"الوضع يظل كما هو بكل تأكيد، لا يوجد أي شيء لنقول ولا توجد أي عروض للتعاقد مع صلاح في الوقت الحالي".

التعاقد مع مدافع آخر:"إنه اليوم الأخير من الانتقالات لذلك لا أريد قتل متعة الناس، لا تعرف ما سيحدث، اليوم أنا مشغول في العديد من الأشياء، لو أتيحت الفرصة للتعاقد مع مدافع جديد سنقوم بذلك".

وعن صفقة ريان جرافنبيرش من بايرن ميونخ:"لا يمكنني الحديث عن ذلك لأن الصفقة لم تحدث حتى الآن، لو حدث أي شيء سيكون من الممكن مناقشة ذلك يوم الأحد القادم".

وعن التهديد القادم من طفرة الدوري السعودي:"لا أعرف إلى متى سيستمر الأمر على هذا النحو، لكني أعتقد أن الوضع سيكون أوضح في الأسبوعين المقبلين، وبشكل عام علينا حماية كرة القدم، بالنسبة لي فقد أحببت جميع اللاعبين الذين تركوا ليفربول وذهبوا إلى السعودية".

وواصل حديثه:"نحن بحاجة إلى ضمان بقاء الدوريات الأوروبية قوية كما هي، ربما يمكننا تغيير بعض القواعد أو القوانين قليلًا؟ نحن جميعًا متفاجئون من نشاط السعودية ونشعر بالتهديد أكثر من أي شيء آخر".

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وعن حالة خط وسط ليفربول:"نتمتع بمهارات طبيعية واضحة في هذه المنطقة ولكن الآن علينا استبدال المجموعة الأفضل في تاريخ النادي "هندرسون وفابينيو وميلنر وفاينالدوم ونابي كيتا وأليكس تشامبرلين".

وأوضح:"يمكننا اللعب بأنظمة مختلفة ولكن نحن في وقت مبكر من الموسم لذلك علينا الحفاظ على الأمور وتركها تسير بالوضع الحالي، لا يجب علينا تغيير النظام 12 مرة في أربعة أيام".

يذكر أن ليفربول يحتل المركز الرابع بجدول الدوري الإنجليزي بـ9 نقاط جمعهم من فوزين وتعادل بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر.

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