الموعد والملعب حُددا.. أمريكا تستقبل كلاسيكو جديد بين ريال مدريد وبرشلونة

تهاني سليم
Carlo Ancelotti Xavi Real Madrid Barcelona 2022-23Getty
ريال مدريدبرشلونةبرشلونة vs ريال مدريدالدوري الإسباني - لا ليجا

كلاسيكو جديد في الولايات المتحدة الأمريكية

ستكون الولايات المتحدة الأمريكية مسرحًا لكلاسيكو جديد بين قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة استعدادًا للموسم الجديد.

وسيلتقي الفريقان وديًا للسنة التالية على التوالي في تحضيرات الموسم الجديد في أمريكا.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن ريال مدريد وبرشلونة سيلتقيان يوم 29 يوليو المقبل على ملعب كوتون بول في دالاس الذي يتسع لـ 92 ألف متفرج.

واعتادت الفرق الكبرى خاصة ريال مدريد وبرشلونة على التحضير للموسم الجديد بمباريات ودية استعراضية سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو الصين أو أوروبا.

واحتضن ملعب أليجانت في بارادايس نيفادا بلاس فيجاس الذي يتسع لـ 65 ألف متفرج الكلاسيكو السنة الماضية الذي انتهى بفوز برشلونة بهدف رافينيا.

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