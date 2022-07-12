الموسى: كنت أمتلك سيارة فارهة وبعد انتقالي للنصر أعاني من الأقساط

الحالة المادية للاعب النصر السابق أصبح غير جيدة

أكد منصور الموسى، لاعب نادي النصر السابق، على أنه كان يمتلك سيارة فارهة حينما كان لاعبًا في نادي النجمة، ولكن الوضع تغير تمامًا بعد انتقاله إلى العالمي.

وكان الموسى لاعبًا في صفوف نادي النجمة، قبل الانتقال إلى النصر عام 1999 والذي لعب في صفوفه حتى عام 2002، قبل عودته مرة أخرى إلى النجمة الذي اعتزل في صفوفه.

وقال الموسى عبر برنامج "وينك" المذاع على قناة روتانا خليجية: "كنت أمتلك سيارة BMW، ولكن بعد انتقالي إلى النصر أصبحت أمتلك سيارة كابريس وأعاني من الأقساط".

الكابتن منصور الموسى: كنت بالنجمة معي BM رحت للنصر صار معي كابريس واقساط@mohd_alkhamisi#برنامج_وينك #روتانا_خليجية pic.twitter.com/WPCvAfptm6 — روتانا خليجية (@Khalejiatv) December 6, 2022

وأشار الموسى إلى أن ما يقوله مجرد مداعبات، مؤكدًا في الوقت ذاته على أن الوضع المالي في نادي النصر لم يكن على ما يرام.

وأكد منصور على أن مشاركة منتخب السعودية في كأس العالم 1994 كانت الأفضل في تاريخ الأخضر.