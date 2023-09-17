"الموت لجرينوود" .. هتافات معادية للمهاجم الإنجليزي في ملعب خيتافي!

ظهر جرينوود للمرة الأولى مع خيتافي في الدوري الإسباني، لكنه واجه عاصفة من الهتافات العدائية..

واجه المهاجم الإنجليزي ميسون جرينوود لاعب نادي خيتافي عاصفة استهجان خلال ظهوره الأول مع فريق العاصمة الإسبانية خلال مواجهة أوساسونا لحساب الجولة الخامسة لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإسباني.

وعلى الرغم من أن المباراة أقيمت على ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز معقل خيتافي، إلا أن جرينوود تعرض للاستهداف من قبل جماهير أوساسونا، التي أطلقت هتافات "الموت لجرينوود"، حسبما أكد موقع "ذا أثلتيك" الإنجليزي.

جرينوود بدأ مواجهة خيتافي وأوساسونا على مقاعد البدلاء، وتم إدخاله قبل 15 دقيقة من نهاية زمن الشوط الثاني، على أمل إحياء هجوم أصحاب الأرض عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل بهدفين لكل فريق.

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وجاءت مشاركة جرينوود أمام أوساسونا لتسجل أول ظهور رسمي له منذ يناير 2022، عندما شارك في آخر مرة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

تم إيقاف اللاعب من قبل مانشستر يونايتد بعد اعتقاله بشبهة محاولة الاعتداء على صديقته، ولكن تم إسقاط جميع التهم الموجهة ضده في فبراير الماضي.

وانتقل جرينوود إلى خيتافي في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية 2023 على سبيل الإعارة لموسم واحد بعدما أعلن "الشياطين الحمر" أنه سيغادر النادي بعد انتهاء التحقيق الداخلي.

انتهت أول مشاركة لجرينوود مع خيتافي بفوز فريقه بنتيجة 3-2 لصالح الفريق المضيف، ليرفع فريق العاصمة الإسبانية رصيده إلى 7 نقاط في المركز التاسع بجدول ترتيب "لا ليجا".