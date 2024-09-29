الموافقة تصل أخيرًا.. برشلونة يستعد للإعلان عن حارسه الجديد

برشلونة يحصل على الضوء الأخضر للتعاقد مع بديل تير شتيجن...

كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة، قد تلقى الموافقة من رابطة الدوري الإسباني، على إمكانية التعاقد مع حارس مرمى آخر، خلال الفترة القادمة، بدلًا من تير شتيجن حارس الفريق الكتالوني.

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وكان تير شتيجن، قد تعرض إلى إصابة قوية في الوتر الرضفي للركبة اليمنى، ومن المتوقع غيابه عن الملاعب لمدة قد تصل إلى 8 أشهر مما يعني أن موسمه قد انتهى مع البلوجرانا.

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وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن برشلونة، تلقى الضوء الأخضر من الليجا، على الاستفادة من المادة 77 من لوائح الإصابات طويلة الأمد، وبناء عليه يحق للفريق الكتالوني التعاقد مع حارس بديل، بشرط أن يكون غير مقيد بأي فريق.

وأشار التقرير إلى أن برشلونة، قد أرسل كافة الوثائق التي تثبت إصابة تير شتيجن، وخضوعه لعملية جراحية، إلى رابطة الدوري، والتي بدورها تلك المستندات إلى اللجنة الطبية التي أقرت بأحقية الفريق الكتالوني، في التعاقد مع حارس بديل.

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ومن المتوقع أن يحسم برشلونة، ملف التعاقد مع الحارس بضم تشيزني، حارس مرمى يوفنتوس السابق، باستخدام 80%، من عقد تير شتيجن، وفقًا لقواعد الليجا، وسيسجل الفريق الكتالوني، لاعبه الجديد بمجرد التوقيع بشكل رسمي.