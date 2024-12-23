المهمة المستحيلة .. كانسيلو يود العودة إلى ناديه القديم ولكن!

نجم الهلال يعمل على ذلك ولكن!

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن رغبة جواو كانسيلو نجم الهلال بالعودة إلى ناديه القديم، واصفة الأمر في نفس الوقت بالمهمة المستحيلة.

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الزعيم وقع مع الظهير الأيمن البرتغالي عقب رحيل لاعبه سعود عبد الحميد إلى روما، وبعدما يأس اللاعب من إتمام انتقاله نهائيًا إلى برشلونة، وقد حصل على مزايا مالية مهمة في السعودية لكنه رغم ذلك يود العودة إلى إسبانيا.

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الصحيفة أوضحت أن كانسيلو مازال على تواصل مع زملائه السابقين في البارسا، ولديه استعداد لفعل أي شيء للعودة إلى برشلونة، ورغم أن النادي يعلم ذلك ورغم حاجته للتعاقد مع ظهير أيمن، إلا أن إعادة ضم لاعب الهلال يبدو مستحيلًا تمامًا.

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الأمر يعود إلى الوضع الاقتصادي الصعب للنادي الكتالوني، والذي قد يُعيق قيد لاعبه داني أولمو في يناير القادم، كما أن المدير الرياضي ديكو لديه فكرة بالتعاقد مع لاعب شاب ينمو وينضج في الفريق، لأن ذلك سيكون أقل تكلفة مالية.

يُشار إلى أن صاحب الـ30 عامًا انضم إلى برشلونة صيف 2023 بالإعارة من مانشستر سيتي، وقد حاول النادي الحفاظ عليه نهائيًا الصيف الماضي لكنه لم ينجح لتمسك النادي الإنجليزي بالبيع النهائي ولصعوبة الوضع المالي للنادي.