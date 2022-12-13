المهمة الحلم .. مورينيو أمام فرصة تاريخية لتدريب البرتغال

جوزيه مورينيو دخل على رادار الاتحاد البرتغالي لتولي مهمة تدريب "الرحالة" بعد الإخفاق في كأس العالم 2022.

تواصل الاتحاد البرتغالي لكرة القدم مع جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي روما الإيطالي، في محاولة لإقناعه بتولي مهمة تدريب منتخب البرتغال خلال الفترة القادمة.

منتخب البرتغال ودع منافسات بطولة كأس العالم 2022 من الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام المغرب بهدف دون رد، ليودع كريستيانو رونالدو ورفاقه البطولة بأسوأ طريقة ممكنة.

توديع كأس العالم جعل مستقبل فرناندو سانتوش المدير الفني الحالي لمنتخب البرتغال على المحك، حيث من المرجح أن يرحل رسميًا خلال الأيام القليلة القادمة، على الرغم من أن عقده يمتد حتى 2024.

لكن صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أكدت أن مورينيو دخل في محادثات بالفعل مع الاتحاد البرتغالي، وقد يوافق على تولي مهمة تدريب "الرحالة" في عمل جانبي مع استمراره في روما.

صحيح أن تولي مدرب لمهمة إدارة نادٍ ومنتخب في الوقت نفسه أمر غير معتاد، لكنه في الوقت نفسه حدث في الكثير من المرات، ولعل أبرزها حين تولى كيفين كيجان تدريب منتخب إنجلترا ونادي فولهام في وقت واحد.