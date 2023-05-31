المهاجم أولًا.. الذكاء الاصطناعي يحدد سوق انتقالات مانشستر يونايتد

نجم توتنهام أولوية مانشستر يونايتد الموسم المقبل

حدد أحد أجهزة الذكاء الاصطناعي، سوق الانتقالات المقبل، لنادي مانشستر يونايتد، حيث اقترح أولويات الشياطين الحمر للتفوق الموسم المقبل.

واحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث، في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما فاز بكأس كاراباو، بقيادة تين هاج.

ووفقًا لصحيفة "The Sun"، حدد الذكاء الاصطناعي حاجة الشياطين الحمر الماسة لمهاجم، بجانب راشفورد.

وتواجد فيكتور أوسيمين بالقائمة، لكن الأبرز كان نجم توتنهام، هاري كين، الذي يبدو مناسبًا تمامًا لمانشستر يوناتيد، وفقًا للصحيفة.

كما حدد الذكاء الاصطناعي، ديكلان رايس، وجود بيلينجهام، وماسون ماونت، كأهداف النادي لوسط الملعب.

بجانب ماك أليستر، مع ثنائي إنتر ميلانو دينزل دومفريس، ونيكولو باريلا، ويوري تيليمانس، لاعب ليستر سيتي.

الجدير بالذكر أن، يستعد مانشستر يونايتد لمواجهة مانشستر سيتي، بنهائي كأس الاتحاد، في الثالث من يونيو المقبل.