المنتخب المصري يتلقى عرضًا لمواجهة البرازيل والمدير الفني يؤجل القرار

تلقى منتخب الفراعنة عرضًا لمواجهة المنتخب البرازيلي وديًا أمام راقصي السامبا

ماجد جزر

يمتلك المنتخب المصري الأول لكرة القدم فرصة لمواجهة المنتخب البرازيلي وديًا خلال شهر أكتوبر المُقبل الإمارات، إلا أن مصير المباراة مازال غامضًا.

وتلقى منتخب الفراعنة عرضًا لمواجهة المنتخب البرازيلي وديًا أمام راقصي السامبا، إلا أن عدم وجود مدير فني للمنتخب المصري يُهدد إقامة المباراة.

الاتحاد المصري لكرة القدم تحت قيادة اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني، قرر تأجيل البت في العرض المتاح حاليًا لحين التعاقد مع مدير فني.

عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة المؤقت، أعلن أن المدير الفني لمنتخب مصر سيكون محليًا، ويتم المفاضلة بين 6 مرشحين.

يُذكر أن المنتخب المصري يستعد لخوض تصفيان كأس أمم إفريقيا 20212، التي ستُقام في الكاميرون، بمواجهة منتخب كينيا يوم 11 نوفمبر المقبل ثم مواجهة جزر القمر.