المنتخب السوري يصل الإمارات من أجل كأس آسيا
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ماجد جزر فيسبوك تويتر
وصل المنتخب السوري الأول لكرة القدم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل المشاركة في منافسات بطولة كأس آسيا 2019.
وشهد وصول لاعبي المنتخب السوري استقبالاً حافلاً من جماهير نسور قاسيون الذي يدعمون منتخب بلادهم.
ويتواجد المنتخب السوري في كأس آسيا ضمن المجموعة الثانية إلى جانب أستراليا حاملة اللقب وفلسطين والأردن.
وكان عمر السومة قائد المنتخب السوري، قد أكد في تصريحات صحفية له أنهم جاهزون للمنافسة على اللقب الآسيوي.
منتخب سوريا 🇸🇾 يصل الإمارات 🇦🇪 للمشاركة في #كأس_آسيا2019 🏆#آسيا_مع_جول
( 📸 : @afcasiancup_ar) pic.twitter.com/0zNQS8rjUh — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 25, 2018
يُذكر أن بطولة كأس آسيا التي تُقام في الإمارات المكونة من 24 منتخباً، خلال الفترة من 5 يناير حتى 1 فبراير 2019.