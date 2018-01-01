المنتخب السوري يصل الإمارات من أجل كأس آسيا

شهد وصول لاعبي المنتخب السوري استقبالاً حافلاً من جماهير نسور قاسيون الذي يدعمون منتخب بلادهم

فيسبوك تويتر ماجد جزر

وصل المنتخب السوري الأول لكرة القدم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل المشاركة في منافسات بطولة كأس آسيا 2019.

وشهد وصول لاعبي المنتخب السوري استقبالاً حافلاً من جماهير نسور قاسيون الذي يدعمون منتخب بلادهم.

ويتواجد المنتخب السوري في كأس آسيا ضمن المجموعة الثانية إلى جانب أستراليا حاملة اللقب وفلسطين والأردن. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

كيف يلعب مانشستر يونايتد مع سولشار؟

كم دفع مانشستر يونايتد للتخلص من مورينيو؟

جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

وكان عمر السومة قائد المنتخب السوري، قد أكد في تصريحات صحفية له أنهم جاهزون للمنافسة على اللقب الآسيوي.

يُذكر أن بطولة كأس آسيا التي تُقام في الإمارات المكونة من 24 منتخباً، خلال الفترة من 5 يناير حتى 1 فبراير 2019.