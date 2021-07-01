المنتخب السعودي يقع في مجموعة قوية بتصفيات آسيا لكأس العالم

تعرف على قرعة آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022

أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قرعة التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر، وذلك بمشاركة 12 منتخبًا.

انتهى الدور الثاني من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا في دورها الثاني من الانتهاء، وقد ضمن معها عدد من المنتخبات التأهل للدور الثالث وكأس آسيا 2023.

وجاء تصنيف القرعة كالآتي:

الأول: اليابان وإيران.

الثاني: كوريا الجنوبية، وأستراليا.

الثالث: السعودية والإمارات.

الرابع: العراق والصين.

الخامس: سوريا وعمان.

السادس: لبنان وفيتنام.

وجاءت نتيجة القرعة كالآتي:

المجموعة الأولى: إيران، كوريا الجنوبية، الإمارات، العراق، سوريا، لبنان.

المجموعة الثانية: اليابان، أستراليا، السعودية، الصين، عمان، فيتنام.

إليكم مواعيد وأماكن إقامة مباريات المنتخب السعودي بالتصفيات:

سيلعب المنتخب السعودي أمام فيتنام يوم 2 سبتمبر (بالسعودية).

ثم يخرج لمواجهة عمان يوم 7 سبتمبر (خارج الأرض).

ويستضيف المنتخب السعودي اليابان يوم 7 أكتوبر (بالسعودية).

أمام الصين يوم 12 أكتوبر (بالسعودية).

أمام أستراليا يوم 11 نوفمبر (خارج الأرض).

أمام فيتنام يوم 16 نوفمبر (خارج الأرض).

أمام عمان يوم 27 يناير 2022 (بالسعودية).

أمام اليابان يوم 1 فبراير 2022 (خارج الأرض).

أمام الصين يوم 24 مارس 2022 (خارج الأرض).

أمام أستراليا يوم 29 مارس 2022 (بالسعودية).

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