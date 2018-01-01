المنتخب السعودي يصل دبي من أجل كأس آسيا

تنطلق البطولة بداية الشهر المقبل في الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلن الحساب الرسمي للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم عن وصول المنتخب إلى دبي، من أجل الإعداد لبطولة كأس آسيا 2019.

وغادر المنتخب السعودي لكرة القدم، صباح اليوم، إلى مدينة دبي الإماراتية، استعدادًا لكأس الأمم الآسيوية 2019.

وتنطلق البطولة بداية الشهر المقبل في الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة، تم تقسيمهم على 6 مجموعات.

وتجمع المنتخب السعودي، اليوم السبت، في مدينة الرياض عقب انتهاء مواجهات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.