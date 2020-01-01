الأخضر يعود بعد عام من الغياب، و11 لاعبًا ينتظرون الظهور الأول

المنتخب السعودية من المقرر أن يلتقي جامايكا وديًا في السعودية

يعود المنتخب السعودي إلى تدريباته اليوم الإثنين بعد عام من الغياب تقريبا، وتحديدًا 11 شهرًا و13 يومًا، إذ حالت أزمة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وما ترتب عليها من تأجيل المباريات الدولية في آسيا دون إقامة أي معسكر للأخضر خلال تلك الفترة.

وكان الاجتماع الأخير للاعبين مع مدربهم الفرنسي هيرفي رينارد في الـ19 من ديسمبر 2019 حين خسر المنتخب السعودي أمام البحرين 1-0 في نهائي خليجي 24.

ويستمر معسكر الأخضر لمدة تسعة أيام وسيتخلله خوض مباراتين وديتين أمام منتخب جامايكا على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض يومي 14 و17 نوفمبر الجاري استعدادًا لتصفيات آسيا لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين .

المزيد من الفرق

وكان رينارد قد أعلن قائمة من 28 لاعبًا للانضمام لمعسكر المنتخب السعودي الذي سيبدأ اليوم، وقد شملت أسماء 11 لاعبًا ينتظرون ظهورهم الأول مع الأخضر تحت قيادة المدرب الفرنسي.

وتتضمن تلك المجموعة الجديدة كلًا من: محمد اليامي، عبد الله العويشير، حبيب الوطيان، أحمد شراحيلي، سعيد الربيعي، عبدالله حسون، عبد المجيد الصليهم، حسين المقهوي، أيمن يحيى، عبد الفتاح آدم وصالح الشهري.