"عمان أخذت راحة أكثر!" .. ياسر المسحل يبرر أسباب وداع المنتخب السعودي لـ"خليجي 26"

ماذا قال ياسر المسحل بعد السقوط السعودي..

كشف ياسر المسحل، رئيس اتحاد الكرة السعودي، عن أسباب خسارة المنتخب الوطني ضد عمان، في بطولة كأس الخليج "السادسة والعشرون"، مساء اليوم الثلاثاء.

السعودية ودعت بطولة "خليجي 26"، التي تستضيفها دولة الكويت في الفترة من 21 ديسمبر 2024 إلى 4 يناير 2025؛ بعد الخسارة (1-2) أمام عمان، في دور نصف النهائي.

المسحل أرجع في تصريحات مع شبكة قنوات "إس إس سي"، مساء اليوم الثلاثاء، الخسارة ضد المنتخب العماني، إلى افتقاد الأخضر السعودي لـ10 أو 11 لاعبًا؛ بسبب الإصابات والإيقاف.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف رئيس اتحاد الكرة السعودي: "أيضًا.. هُناك انهيار بدني للكثير من اللاعبين؛ فليس سهلًا خوض 4 مباريات خلال 10 أيام فقط"، معتبرًا أن منتخب عمان كان أكثر استعدادًا؛ بحصوله على يوم راحة أكثر.

وعلى الرغم من ذلك.. أكد المسحل أن هذه الأمور ليست عذرًا أبدًا، من أجل الخسارة أمام عمان؛ خاصة أن ظروف المباراة ساعدت الأخضر كثيرًا؛ في إشارة إلى طرد لاعب الفريق المنافس المنذر العلوي في الدقيقة 34.

وفي نهاية حديثه.. أعلن ياسر المسحل تحمله مسؤولية سقوط السعودية، في بطولة كأس الخليج "السادسة والعشرون"؛ قائلًا: "يجب الجلوس مع اللاعبين.. وتجديد الثقة فيهم".