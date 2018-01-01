الجهاز الطبي بالمنتخب السعودي يعمل على تجهيز سلمان الفرج

واصل الفرج التدريبات المخصصة له برفقة الجهاز الطبي، والتي بدأها يوم الأحد مع انطلاق تدريبات الأخضر السعودي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

يعمل الجهاز الطبي بالمنتخب السعودي الأول لكرة القدم على تجهيز اللاعب سلمان الفرج بالشكل المطلوب من الناحية البدنية، قبل خوض منافسات كأس آسيا 2019، التي تنطلق خلال أيام.

وواصل الفرج التدريبات المخصصة له برفقة الجهاز الطبي، والتي بدأها يوم الأحد مع انطلاق تدريبات الأخضر السعودي قبل الآسيوية.

ويتواجد المنتخب السعودي حالياً في الإمارات، ضمن المرحلة الرابعة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس آسيا في الإمارات خلال الفترة من 5 يناير وحتى 1 فبراير المقبلين. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

كيف يلعب مانشستر يونايتد مع سولشار؟

كم دفع مانشستر يونايتد للتخلص من مورينيو؟

جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

ويجري الأخضر حصة تدريبية أخرى اليوم الثلاثاء على نفس الملعب، وسيتاح لوسائل الإعلام حضور وتغطية أول 15 دقيقة من التدريب.

🎤سعود الحربي رئيس #أحد: حسين عبد الغني قدوة لأي لاعب سعودي، وتقارير الجهاز الفني سبب ثنائي عليه. pic.twitter.com/LqMaCZ6Y8S — موقع قول السعودي (@GoalSA) December 24, 2018

يُذكر أن المنتخب السعودي سيواجه المنتخب الكوري الجنوبي يوم 31 ديسمبر الجاري، في أخر مباراة له قبل بداية المشوار الآسيوي.