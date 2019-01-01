رينار يُراقب تدريبات المنتخب السعودي بطائرة "درونز"

الأخضر تعادل وديًا مع مالي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

استعان الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني لمنتخب السعودية بطائرة دون طيار (درونز) لمراقبة أداء اللاعبين خلال التدريبات.

وأجرى الأخضر حصة تدريبية يوم أمس على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام في إطار استعداداته لمواجهة اليمن الثلاثاء القادم في البحرين، ضمن الجولة الأولى من تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

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وكان منتخب السعودية قد تعادل الخميس الماضي مع مالي بنتيجة 1-1 ضمن مباراة ودية كانت الأولى للمدرب السابق للمغرب مع السعودية.

وأدى اللاعبون الذين لعبوا ضد مالي تدريبات استشفائية فيما خضع البقية لتدريبات بدنية، وعمل رينار خلال المران على إظهار أخطاء الفريق ضد مالي والعمل على إصلاحها.

ولم يتواجد فراس البريكان في المران الجماعي للفريق، بل خضع لتدريبات خاصة مع المعد البدني بعدما تجاوز آثار الإنفلونزا التي حرمته اللعب ضد مالي، فيما اكتفى هتان باهبري بتدريبات خاصة إثر تعرضه لكدمة في مشط قدمه خلال المباراة.

الأخبار الجيدة للأخضر تمثلت في تواجد علي آل بليهي ضمن التدريبات الجماعية مع زملائه رغم خروجه من مباراة مالي بعدما تعرض لإصابة في العضلة الضامة، بعدما منحه الجهاز الطبي الإذن للتدرب مع اللاعبين.