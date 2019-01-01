عليكم الحذر - رينارد عاد بالأخضر القتالي

يبدو أن لاعبي الأخضر السعودي متعطشين للإنجازات والبطولات تحت قيادة رينارد.

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

نجح المنتخب السعودي، في قلب الطاولة على مضيفه أوزبكستان، وحقق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الخامسة، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، وأمم آسيا 2023.

المنتخب السعودي كان متأخرًا بهدفين مقابل هدف، حتى الدقيقة 85 التي شهدت تسجيل سلمان الفرج هدف التعادل، قبل أن يضيف سالم الدوسري الهدف الثالث بالدقيقة 89، لينتصر الأخضر.

الأخضر ظهر كما لا نعرفه من قبل، رفقة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، الذي نجح أخيرًا في إيجاد سبيلًا يستطيع من خلاله إثبات الذات أمام الجماهير السعودية.

رينارد استطاع أخيرًا أن يحصل على صك النجاح أمام الجماهير السعودية، رغم تذبذب مستوى الأخضر أمام أوزبكستان، ولكنه استطاع في النهاية أن يحصل على ما يريده من المباراة وهي النقاط الثلاث.

دائمًا الحصول على ما تريده من المباراة، هي سمة فرق البطولة، التي تبحث عن هدفها دون النظر لأي أمور فرعية أخرى، ورأينا هذا الأمر في المنتخب السعودي اليوم، في اختبار صعب أمام أوزبكستان.

مواجهة منتخب أوزبكستان على أرضه ووسط جماهيره، تعد هي أصعب مباراة يلعبها المنتخب السعودي في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى المونديال وكأس آسيا، ونجح الأخضر في هذا الاختبار ببراعة.

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الأمر الذي لم يلتفت له البعض، هو إنهاء رينارد 3 مباريات من التصفيات خارج الأرض، متصدرًا للمجموعة، ليقترب بقوة من التأهل، نظرًا لإقامة باقي المباريات في السعودية، باستثناء لقاء سنغافورة.

أبرز شيء شاهدناه في أداء المنتخب السعودي أمام أوزبكستان، هو الروح القتالية التي ظهرت على أداء لاعبي الأخضر، حيث لم يستسلم لاعبيه حتى الدقيقة الأخيرة، من أجل تحقيق الانتصار والتأهل.

تلك الروح القتالية التي شاهدناها كانت غائبة عن الأخضر السعودي، حتى جاء رينارد الذي استطاع أن يبث تلك الروح بين لاعبينا، ليظهروا بهذه القوة، ليبعثوا برسالة قوية إلى جميع المنافسين، الأخضر عاد وعليكم الحذر.