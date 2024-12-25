"قال للاعبي المنتخب السعودي أنا معكم!" .. قائد اليمن يوجه اتهامات خطيرة للحكم قاسم الحاتمي

مباراة شهدت جدلًا تحكيميًا كبيرًا..

وجّه رامي الوسماني، قائد منتخب اليمن الأول لكرة القدم، "اتهامات خطيرة" إلى العماني قاسم الحاتمي، حكم المواجهة ضد السعودية، مساء اليوم الأربعاء.

اليمن فرط في تقدمه بهدفين مقابل لا شيء، ليخسر (2-3) أمام المنتخب السعودي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج "السادسة والعشرون"، التي تستضيفها دولة الكويت، في الفترة من 21 ديسمبر 2024 إلى 3 يناير 2025.

الوسماني قال في تصريحات مع شبكة قنوات "الكأس" القطرية؛ بعد المباراة: "الحكم كان يتعامل معنا بطريقة مختلفة تمامًا، عن أسلوبه مع لاعبي المنتخب السعودي".

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وزعم قائد المتخب اليمني أن الحكم العماني، أخبر اللاعبين السعوديين خلال مجريات المباراة، بأنه يقف معهم؛ وذلك عندما طالبوه باحتساب الوقت بدل الضائع، من أجل تحقيق الانتصار.

وأضاف: "هذا لا يجوز أبدًا.. حكم يخبر المنافس بأنه يقف معه؛ وأنا كقائد للمنتخب اليمني، عندما أطالبه بالعودة إلى تقنية الفيديو (فار)، يشهر الكارت الأصفر في وجهي".

واتهم رامي الوسماني الحكم قاسم الحاتمي، بمحاولة إخراج لاعبي منتخب اليمن عن تركيزهم، منذ الدقيقة الأولى من مواجهة السعودية؛ وذلك من خلال مجموعة من القرارات العكسية؛ على حد قوله.

جدير بالذكر أن منتخب السعودية ارتقى إلى المركز الثاني، في جدول ترتيب المجموعة الثانية ببطولة "خليجي 26"، برصيد 3 نقاط من مباراتين؛ وبفارق الأهداف عن العراق "الثالث"، وخلف البحرين "المتصدرة" صاحبة الـ6 نقاط، بينما تجمد اليمن في "قاع" الترتيب، بدون أي نقطة.