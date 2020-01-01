تركي الفيصل: تأهلنا مشرف بعد أداء رائع

رئيس هيئة الرياضة يشيد بما قدمه الأخضر تحت 23 عامًا أمام تايلاند

حرص عبد العزيز بن تركي الفيصل؛ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، على تهنئة المنتخب السعودي تحت 23 عامًا للتأهل لنصف نهائي كأس آسيا تايلاند 2020، مشيدًا بالأداء الرائع الذي قدمه اللاعبون.

الأخضر تحت 23 عامًا حقق الفوز اليوم السبت، أمام نظيره التايلاندي بهدف وحيد، سجله عبد الله الحمدان من ضربة جزاء، ليصعد بمنتخب بلاده إلى نصف النهائي على حساب أصحاب الأرض. (طالع التفاصيل)

وأجرى تركي الفيصل اتصالًا هاتفيًا بياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أبلغه به تهانيه للجهاز الفني والإداري ولاعبي المنتخب بعد المستوى الكبير الذي قدموه.

إلى جانب ذلك، كتب رئيس هيئة الرياضة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الحمد لله.. أبارك لأبطال الأخضر (تحت 23 عامًا)، قدموا أداءً رائعًا، ونجحوا في تحقيق تأهل مشرف.. وتمنياتي لهم بالتوفيق في الدور نصف النهائي.. مبروك للجميع".

الأخضر كان قد استهل مشواره في البطولة الآسيوية بالفوز أمام اليابان بثنائية مقابل هدف وحيد، ثم تعادل سلبيًا دون أهداف أمام قطر، واختتم دور المجموعات بالفوز أمام سوريا بهدف وحيد، ليصعد لربع النهائي متصدرًا مجموعته بسبع نقاط.

ومن المقرر أن تلاقي السعودية في نصف النهائي، المقرر إقامته في 22 من الشهر الجاري، الفائز من مواجهة الإمارات وأوزبكستان، التي تقام غدًا الأحد.