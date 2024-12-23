الضربات تتوالى .. الإصابة تحرم نجم الاتحاد من استكمال "خليجي 26" مع المنتخب السعودي

الأخضر السعودي يُعيش مرحلة صعبة للغاية..

تلقى منتخب السعودية الأول لكرة القدم "ضربة جديدة"، خلال مشاركته في بطولة كأس الخليج "السادسة والعشرون"، التي تستضيفها دولة الكويت في الفترة من 21 ديسمبر 2024 إلى 3 يناير 2025.

المنتخب السعودي تعرض للهزيمة (2-3) أمام البحرين، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية ببطولة "خليجي 26"، والتي تضم العراق واليمن أيضًا.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" مساء اليوم الإثنين، لن يستطيع صالح الشهري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، استكمال مشواره مع المنتخب السعودي، في النسخة الحالية من بطولة كأس الخليج؛ بسبب إصابته العضلية.

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الصحيفة كشفت عن إمكانية مغادرة الشهري، معسكر المنتخب السعودي في الكويت، والعودة إلى المملكة مجددًا؛ من أجل استكمال برنامجه العلاجي والتأهيلي مع ناديه الاتحاد.

الشهري البالغ من العمر 31 سنة، نزل "بديلًا" في مباراة السعودية والمنتخب البحريني؛ حيث نجح في إحراز الهدف الثاني للأخضر، والذي جاء من "ركلة جزاء" في الدقيقة 86.

وكان المنتخب السعودي قد تعرض لضربة كبرى قبل انطلاق "خليجي 26"؛ عندما اضطر المدير الفني هيرفي رينارد لـ"استبعاد" فراس البريكان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من القائمة النهائية؛ بسبب الإصابة.

جدير بالذكر أن منتخب السعودية يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب "المجموعة الثانية"، بدون أي رصيد من النقاط؛ خلف البحرين "المتصدرة" والعراق "الوصيف"، واللذين يملك كل منهما 3 نقاط، ومتقدمًا على اليمن "الرابع" بفارق الأهداف.