المنتخب السعودي الأولمبي يُعلن قائمته لكأس آسيا دون 23 عامًا

أحوال الطقس السيئة ألغت المباراة الودية المقررة مساء اليوم

أعلن سعد الشهري المدير الفني للمنتخب السعودي الأولمبي قائمة اللاعبين التي ستشارك في نهائيات كأس أمم آسيا تحت 23 في تايلاند والمؤهلة لأولمبياد طوكيو صيف 2020.

وضمت القائمة كلًا من: أمين البخاري، محمد اليامي، صالح الوحيمد، سعود عبد الحميد، عبد الله حسون، عبد الإله العمري، حسان التمبكتي، عبد الباسط هندي، خالد الدبيش، علي الحسن، يوسف الحربي، ناصر العمران، مختار علي، سامي النجعي، حسين العيسى، أيمن يحيى، سعد السلولي، خالد الغنام، أيمن الخليف، عبد الرحمن غريب، عبد الرحمن اليامي، عبد الله الحمدان، فراس البريكان.

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وكان من المقرر أن يخوض الأخضر الأولمبي اليوم مباراة ودية أمام كوريا الجنوبية في ماليزيا لكن تم إلغاء اللقاء لسوء الأحوال الجوية وحالة الملعب، وسيُغادر المنتخب إلى تايلاند يوم غدٍ الأربعاء ليبدأ المرحلة الأخيرة من استعداده للبطولة القارية والتي تتضمن مباراة ودية أمام تايلاند.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا يوم 8 يناير القادم وتستمر حتى الـ26 من نفس الشهر، ووقع المنتخب الأولمبي السعودي في المجموعة الثانية التي تضم بجانبه منتخبات اليابان وسوريا وقطر.

وسيفتتح الأخضر تحت 23 عامًا مبارياته بمواجهة اليابان يوم 9 يناير القادم، ومن ثم سيلعب ضد قطر في 12 يناير وأخيرًا سوريا في الـ15 من نفس الشهر.