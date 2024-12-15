"الشهراني وكنو خير دليل" .. رسالة تحذير شديدة اللهجة لرينارد: كأس الخليج صعبة جدًا .. كفاك اعتمادًا على الذاكرة!

انتقادات لاذعة لاختيارات المدرب الفرنسي

مازالت اختيارات هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي لقائمة اللاعبين المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي 2024 تُثير ردود فعل كبيرة في الإعلام والشارع الكروي السعودي.

الأخضر يتواجد في معسكر مغلق حاليًا في الرياض قبل التوجه إلى الكويت يوم 20 ديسمبر الجاري حيث ستُقام بطولة "خليجي 26" خلال الفترة بين 21 ديسمبر وحتى 3 يناير.

الصحفي إبراهيم العنقري شن هجومًا لاذعًا على المدرب الفرنسي ووجه له تحذيرًا شديد اللهجة من الاستهانة بقوة البطولة الخليجية، مشيرًا إلى أن اعتماد رينارد على الذاكرة في اختياره للاعبين سيضر الأخضر كثيرًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف خلال حضوره في برنامج "أكشن مع وليد" "اختيارات رينارد غريبة جدًا، العديد منها يحتاج للوقوف عندها، مثلا اختياره لـ3 أظهرة يمنى وواحد فقط لليسار وهو غير الجيد حاليًا، ياسر الشهراني، هو لاعب تاريخي ممتاز لكنه منذ الإصابة بعيد عن مستواه، اختياره دليل على أنه يعتمد على الذاكرة في اختياراته، اختار اللاعبين الذين تألقوا في كأس العالم 2022 لكنهم ليسوا في نفس مستواهم حاليًا، الأمر ينطبق على محمد كنو كذلك بجانب الشهراني".

أتم "هناك لاعبين مميزين لم يختارهم، مثل متعب الحربي وسلطان مندش وتركي العمار، كما أن اعتماده على اللاعبين الصغار أمر يحمل الكثير من الخطورة، لأن بطولة الخليج أصعب من كأس آسيا والتنافسية بها عالية جدًا، الأخضر كان يفوز بالبطولة القارية ويصل للنهائي خلال الثمانينات والتسعينات ولا يستطيع الفوز بكأس الخليج لأنها بطولة صعبة جدًا وتنافسية جدًا".

يُشار إلى أن المنتخب السعودي وقع في المجموعة الثانية التي تضم بجانبه البحرين واليمن والعراق.