كشف موقف سالم الدوسري ورد على انتقادات القائمة .. رينارد: هدفنا الفوز بكأس الخليج لكن لدينا مهمة أكبر!

الأخضر يخوض مباراة ودية أمام ترينداد وتوباجو يوم غدٍ

أكد هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي أنه ذاهب إلى الكويت بهدف الفوز بكأس الخليج، لكن مشيرًا إلى أن لديه مهمة أكبر مع الأخضر.

المدرب الفرنسي قال أن الفوز باللقب الخليجي يُعد له بمثابة الثأر بعد خروجه من دور المجموعات مع الأخضر في النسخة الماضية من البطولة، مشيرًا إلى أنه يعي المشاكل التي مر بها الفريق مؤخرًا.

رينارد تحدث خلال مؤتمر صحفي يسبق المواجهة الودية يوم غدٍ مع منتخب ترينداد وتوباجو، وقد أضاف "هذا المعسكر مهم جدًا لي، كون الفترة التي سبقت مواجهتي أستراليا وإندونيسيا كانت قصيرة، ما جعلني أقبل هذا التحدي مع المنتخب السعودي والموافقة على العودة لتدريبه هو حبي للبلد واللاعبين".

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تابع "هدفنا من خوض البطولة الفوز باللقب، لكن لدينا مهمة أكبر وهي تطوير الفريق وتحسينه قبل خوض المباريات المتبقية من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، أعلم أن وضعنا صعب في التصفيات وأفكر كل صباح في كيفية التأهل لكننا محظوظين في أننا مازلنا نمتلك فرصنا في التأهل، جلست مع اللاعبين عقب الخسارة أمام إندونيسيا وتحدثت معهم عن النقاط السلبية ونعمل على تحسين الفريق".

ولم يحسم رينارد أمر تواجد سالم الدوسري مع المنتخب في خليجي 26، حيث قال "حريصون بالطبع على التواجد الدوسري معنا في البطولة لكنه مازال تحت متابعة الجهاز الطبي، أنا كمدرب علي التأقلم مع الأمر الواقع، سواء كان بوجوده أم غيابه".

وأتم المدرب بالتأكيد على أن الفترة الحالية ليست لتحسين الجوانب البدنية لدى اللاعبين بل الفنية والتكتيكية، وأضاف ردًا على الانتقادات الموجهة له ولاختياراته في القائمة "أختار اللاعبين بناءً على سابق معرفتي بهم، وكذلك من خلال مشاهدة المباريات. لدي خبرة كبيرة في الكرة السعودية ومعياري الأساسي في الاختيار هو معرفتي السابقة باللاعبين. نحن فخورون جدًا بتواجد سعود عبد الحميد وفيصل الغامدي ومروان الصحفي في أوروبا وسنفتقدهم بالطبع في خليجي 26".

يُشار إلى أن المنتخب السعودي وقع في المجموعة الثانية التي تضم بجانبه البحرين واليمن والعراق.