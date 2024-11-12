قطع وعدًا للجمهور .. مروان الصحفي: لا أهتم بهوية مدرب المنتخب السعودي

المهاجم السعودي يتحدث عن حظوظ الأخضر في التأهل لنهائيات كأس العالم 2026

أبدى مروان الصحفي نجم بيرشكوت البلجيكي والمنتخب السعودي عدم اهتمامه بالتغيير الذي حدث في منصب المدير الفني للأخضر، مشيرًا إلى أن اهتمامه هو خدمة المنتخب والوطن وإسعاد جمهوره.

الاتحاد السعودي لكرة القدم كان قد أقال الإيطالي روبرتو مانشيني من تدريب المنتخب الوطني بعد النتائج السلبية في تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وقد عين بدلًا منه الفرنسي هيرفي رينارد الذي سبق أن قاده قبل قدوم "مانشيو".

الصحفي أبدى ثقته في قدرة المنتخب السعودي على التأهل للمونديال رغم وضعه الصعب في المجموعة، حيث لا يمتلك سوى 4 نقاط من مبارياته الـ4، إذ قال لصحيفة الرياضية السعودية "أمام المنتخب السعودي 6 مواجهات مهمة في التصفيات الآسيوية، وجميعها صعبة، لكن نحن عاقدون العزم على التأهل والوصول إلى المونديال".

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وعن رحيل مانشيني، الذي منحه فرصة ارتداء القميص الوطني، وقدوم رينارد، قال نجم الاتحاد المعار للنادي البلجيكي "أنا انتظمت مع الأخضر حينما كان مانشيني المدرب، لكنني لم أعاصر رينارد خلال فترته الأولى، أنا لا أهتم بمن يقود الأخضر أكثر بقدر ما أهتم بخدمة المنتخب، وتمثيل الوطن خير تمثيل".

وأتم صاحب الـ20 عامًا حديثه بقطع وعد للجمهور بالتأهل للمونديال، مضيفًا عن مواجهة البحرين الأخيرة التي انتهت بالتعادل السلبي المحبط في جدة "في مواجهة منتخب البحرين حاولنا وهاجمنا، وسنحت لنا فرص عديدة، لكن كان هناك عدم توفيق»، مواصلًا، «هناك مباريات مهمة متبقية، ونحن اللاعبين قلوبنا على بعض وطموحنا كبير، وبإذن الله سنتأهل، ونعد الجماهير بهذا الأمر".

يُشار إلى أن الصحفي يعيش أيامًا سعيدة مع ناديه، بيرشكوت، المعار له من الاتحاد حتى نهاية الموسم الجاري، حيث أحرز 4 أهداف في الدوري البلجيكي.