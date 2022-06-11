المنتخب البلغاري يتعرض لحادثة مميتة في جورجيا

الحافلة تهشمت وإصابات عقب الحادث

تعرض المنتخب البلغاري لحادثة أثناء توجه لخوض مباراة جورجيا لحساب منافسات دوري الأمم الأوروبية.

ويفترض أن تحل بلغاريا ضيفة على نظيرتها جورجيا مساء الأحد لحساب الجولة الثالثة من البطولة القارية.

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وتعرضت حافلة الفريق لحادث خطير بحسب بيان الاتحاد البلغاري بعد وصولها إلى تبليسي، عاصمة جورجيا.

وبحسب البيان، تعرض تيودور نيبيليف، لاعب بلغاريا، للإصابة جراء الحادث وتم نقله لمستشفى محلي للعلاج.

البيان أوضح أن اللاعب تعرض لإصابة على مستوى الجمجمة جراء الصدمة، وأنه الوحيد الذي تعرض للإصابة من الحادث.

ونشر الاتحاد بعد ذلك بياناً جديداً كشف فيه عن خضوع متوسط الميدان لجراحة لعلاج آثار الإصابة، وتوجه بالشكر للطاقم الطبي المعالج.

Bus demolished in crash carrying Bulgaria national team with one player hospitalisedhttps://t.co/ZYw5t5FvxZ pic.twitter.com/7mTU2wOanM — Daily Star Sport (@DailyStar_Sport) June 11, 2022

بلغاريا كانت قد تعادلت بهدف لكل جانب مع مقدونيا الشمالية، ثم خسرت بخماسية مقابل هدفين من جورجيا، وبعدها تعادلت مع جبل طارق لحساب منافسات مجموعتها بدوري الأمم الأوروبية.