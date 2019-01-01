27 لاعبًا في قائمة المنتخب الإماراتي الأولمبي لكأس آسيا تحت 23 عامًا

الفريق سيغادر إلى تايلاند فجر الجمعة القادم

أعلن ماسيج سكورزا المدير الفني للمنتخب الإماراتي الأولمبي قائمة اللاعبين التي ستشارك في نهائيات كأس أمم آسيا تحت 23 في تايلاند والمؤهلة لأولمبياد طوكيو صيف 2020.

وضمت القائمة كلًا من: حمدان ناصر البارود، ماجد راشد المحرزي (اتحاد كلباء)، خالد إبراهيم الظنحاني، محمد راشد الحمادي، خالد عبدالرحمن الظنحاني (بني ياس)، عبدالله رمضان بخيت، خليفة مبارك الحمادي، محمد عمر العطاس، زايد بريك العامري، عبدالرحمن عبدالله العامري (الجزيرة)، ماجد إبراهيم سرور (الشارقة)، خلفان حسن النوبي، محمد جمعة عيد، عيد خميس عيد (شبال الأهلي دبي)، فلاح وليد جمعة، محمد علي شاكر، يحيى نادر مصطفى، علي عيد غميل (العين)، جاسم يعقوب البلوشي، سعيد علي سويدان (النصر)، عبدالله أنور العامري، محمد حسن الشامسي، طحنون حمدان الزعابي، يحيى علي الغساني (الوحدة)، فارس خليل المرزقي، علي صالح عمرو، عبد الرحمن صالح خميس (الوصل).

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ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا يوم 8 يناير القادم وتستمر حتى الـ26 من نفس الشهر، ووقع المنتخب الأولمبي الإماراتي في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات كوريا الشمالية وفيتنام والأردن.

وسيفتتح الأبيض تحت 23 عامًا مبارياته بمواجهة كوريا الشمالية يوم 10 يناير القادم، ومن ثم سيلعب ضد فيتنام في 13 يناير وسيكون ختام دور المجموعات بمواجهة الأردن يوم 16 من نفس الشهر.

وسيتجمع لاعبو المنتخب الأولمبي الإماراتي مساء الخميس القادم وتحديدًا بعد نهاية مباريات الجولة الـ12 من دوري الخليج العربي، وستغادر البعثة إلى تايلاند فجر الجمعة لإقامة معسكر خارجي نهائي خلال الفترة بين 3-7 يناير استعدادًا لخوض غمار البطولة.