المنتخب الأولمبي السعودي يزور رومانيا قبل التوجه إلى طوكيو

السعودية تُشارك في لعبة كرة القدم في أولمبياد طوكيو

يستعد المنتخب الأولمبي السعودي للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 التي ستنطلق في نهاية يوليو الجاري، وقد لعب مباراة ودية أمام أوغندا يوم أمس انتهت بالتعادل السلبي على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض “الملز".

المنتخبان سيلعبان مباراة أخرى بعد غدٍ على نفس الملعب وستكون تلك هي المباراة الودية التاسعة التي يخوضها المنتخب الأولمبي السعودي استعدادًا للأولمبياد، ولكنها لن تكون الأخيرة.

الأخضر الأولمبي سيتوجه إلى رومانيا يوم الأربعاء القادم لمتابعة الاستعدادات للأولمبياد، على أن يُسافر بعدها إلى طوكيو، حيث سيخوض أول مباراة له أمام ساحل العاج يوم الخميس 22 يوليو الجاري.

وسيلعب منتخب السعودية تحت 23 عامًا مباراتين وديتين في بوخارست أمام المنتخب الأولمبي الروماني يومي 10 و13 من الشهر الجاري، ومن ثم سيكون السفر إلى العاصمة اليابانية.

يُشار إلى أن مدافع النصر "عبد الإله العمري" غاب عن مباراة الأمس لعدم تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال مشاركته مع فريقه في دوري أبطال آسيا، ويُطبق اللاعب حاليًا برنامجًا تأهيليًا في معسكر المنتخب الأولمبي ليكون جاهزًا لمواجهة ساحل العاج.