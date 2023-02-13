المنافسة تحتدم .. إيلون ماسك يُخطط لشراء مانشستر يونايتد!

مالك تويتر وتسلا يراقب الوضع في مانشستر يونايتد لإحكام قضبته على أولد ترافورد

وسط احتمالة بنهاية عهد عائلة جليزر المالكة لنادي مانشستر يونايتد، دخل أسم جديد لشراء النادي الإنجليزي في الأيام القادمة.

إيلون ماسك الملياردير الذي يتباهى بثروة شخصية تقدر بـ 157 مليار جنيه إسترليني (190 مليار دولار) يراقب الأحداث في أولد ترافورد قبل الموعد النهائي لتقديم العروض التي حددتها عائلة جليزر ليوم الجمعة فبراير17.

وحتى هذه اللحظة لم يقدم ماسك أي شيء رسمي فيما يتعلق باهتمامه المفترض بصفقة محتملة لشراء مانشستر يونايتد.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن هناك اهتمام كبير من جانبه بجانب العشرات من الأطراف المعنية التى قد دخلت في اتفاقيات سرية تسمح لهم بالوصول إلى "غرفة البيانات" للمعلومات المتعلقة بالشراء المحتمل لنادي مانشستر يونايتد.

وأشار التقرير البريطاني إلى أن من بين الشخصيات التي يُقال إنها تندرج ضمن هذا الاتفاق يوجد مجموعات من المملكة العربية السعودية وأمريكا، في حين أن هناك أيضًا اهتمامًا قويًا من قطر.

ألمح ماسك في الماضي إلى رغبته في شراء يونايتد حيث صرح على موقع "تويتر" في أغسطس 2022 وسط احتجاجات ضد جليزر بأنه مرحب بشراء مانشستر يونايتد، خاصة وأنه فريقه المفضل منذ كان طفلًا.

يذكر أن السير جيم راتكليف -أغنى رجل في بريطانيا والمشجع الكبير للشياطين الحمر- ضمن الذين يبحثون عن صفقة لشراء الشياطين الحمر، مع احتمال أن واحدة من أكبر المؤسسات في الرياضة العالمية يمكن أن تجد ملاك جدد قريبًا.