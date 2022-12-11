المملكة تحتفل بالمغرب .. أغنية خاصة من السعودية لأسود الأطلس

"واعر واعر بالزاف .. المغرب عمره ما يخاف .. والعالم كله شاف أسود الأطلسي فوق"

لأنه ليس إنجاز المغرب فقط، بل إنجاز العرب كافة، حرص فنانو المملكة العربية السعودية على الاحتفال بطريقتهم بعبور أسود الأطلس لدور قبل نهائي كأس العالم قطر 2022.

أسود الأطلس حققوا إنجازًا جديدًا أمس السبت، في الحدث العالمي، إذ تأهلوا لقبل النهائي لأول مرة في تاريخ العرب، بعد الإطاحة بالمنتخب البرتغالي بالفوز بهدف نظيف، سجله يوسف النصيري.

وعقب هذا الإنجاز، أطلق كورال الشرقية أغنية بعنوان "أسود الأطلسي"، لكاتبها خالد العوض، وملحنها ناصر الصالح.

ويأتي ضمن كلمات الأغنية: "واعر واعر بالزاف .. المغرب عمره ما يخاف .. والعالم كله شاف أسود الأطلسي فوق".

يذكر أن المنتخب المغربي يلتقي بنظيره الفرنسي في قبل النهائي، المقرر إقامته في 14 من الشهر الجاري، بعدما أطاح الديوك بمنتخب إنجلترا.