الملل كان أفضل! تصرف إسبانيا الغريب يتسبب في هزيمة قاسية ضد اليابان

تصرف غريب من بعثة منتخب إسبانيا للسيدات!

ذكرت تقارير صحفية اليوم الإثنين، أن بعثة منتخب إسبانيا للسيدات غادرت فندق الإقامة في مدينة بالمرستون نورث لشعورهم بالملل قبل مواجهتهم أمام اليابان.

وتعرض المنتخب الإسباني منذ قليل لهزيمة قاسية أمام اليابان بنتيجة 4-0، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم للسيدات.

ووفقًا للتقارير الإعلامية انتقلت بعثة منتخب إسبانيا للسيدات التي كانت تقيم في البداية في بالمرستون نورث وهي مدينة في نيوزيلندا إلى مدينة ويلينجتون، وأكدت التقارير أن الملل هو السبب الأساسي لتغيير مكان معسكرهم حيث شعر الفريق أنه لا يوجد الكثير للقيام به في بالمرستون نورث.

وقام عمدة مدينة نيوزيلندا بدعوة الفريق الإسباني للعودة إلى مكان معسكرهم الأساسي ووعدهم بقضاء ليلة ممتعة في المدينة، وقال في تصريحات لصحيفة "Stuff" :"سأكون سعيدًا جدًا لترتيب أمسية رائعة للفريق الإسباني في بالمرستون".

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ونشر مجلس المدينة على وسائل التواصل الاجتماعي بيانًا ردًا على تصرف بعثة المنتخب الإسباني للسيدات مضمونه: "، "لقد سمعنا أنكم غادرتوا المعسكر معنا لم نكن نتوقع ذلك ولكن لا بأس فقد أحببنا قضائكم أسبوعين معًا! نسمع أنكم تخبروا الناس أنكم شعرتوا بالملل".

وتابع: "اعتقدنا أن حياتنا البطيئة هي ما جعلكم تختارونا في البداية؟ نحن نعلم أننا لسنا مملين، يمكنكم القيام بالكثير من الأشياء هنا إذا كنتوا على استعداد لتقديم فرصة ثانية يمكننا أن نريكم؟".

وخرج منتخب إسبانيا للسيدات من دور الـ16 في النسخة الأخيرة ولكن يتألقوا هذه المرة في البطولة حيث حققن الفوز بأول مباراتين لهم أمام كوستاريكا بنتيجة 3-0 وسحقوا زامبيا بخماسية نظيفة، وتأهلوا لدور الـ16 من البطولة، واحتلوا المركز الثاني برصيد 6 نقاط خلف اليابان متصدر المجموعة.