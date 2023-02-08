الملايين في انتظار نجوم الهلال .. حافز إضافي للفوز على ريال مدريد

أحمد رفعت
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Salem Al Dawsari Al Hilal Mundial de Clubes 2023Getty Images
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تحفيز لاعبي الهلال بالملايين من أجل تحقيق مونديال الأندية

ما حققه نادي الهلال في بطولة كأس العالم للأندية من إنجاز لن يُنسى أبدًا، بالوصول إلى المباراة النهائية، وضمان ميدالية إما ذهبية أو برونزية، ولكن لاعبي الزعيم في انتظارهم ملايين الريالات بعد العودة إلى المملكة.

ووصل الهلال إلى نهائي مونديال الأندية 2022، بعد الفوز على فلامنجو البرازيلي في نصف النهائي، ليواجه ريال مدريد الذي انتصر هو الآخر على الأهلي المصري.

وأعلن الوليد بن طلال عضو شرف نادي الهلال، عن تقديمه لمكافأة مالية خاصة للاعبي الزعيم، بحصول كل لاعب على مبلغ مليون ريال سعودي، بعد التأهل إلى النهائي.

ووعد الوليد لاعبي الهلال، بهدية خاصة أخرى، بحصول كل لاعب على مليون ريال آخر، حال الفوز في النهائي والتتويج بمونديال الأندية.

كما أعلن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي، عن تقديم مكافأة قدرها 500 ألف ريال لكل لاعب، بعد التأهل لنهائي كأس العالم للأندية.

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