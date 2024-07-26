مهمة جديدة في المكسيك .. رافا ماركيز يودع برشلونة برسالة خاصة للرئيس لابورتا

أجيري يخطف مدرب برشلونة الواع

حرص رافا ماركيز، مدرب فريق الرديف لبرشلونة، على وداع جماهير وإدارة النادي الكتالوني، بعدما قرر الرحيل من أجل مهمة جديدة.

وأعلن نادي برشلونة رسميًا مطلع هذا الأسبوع، أن رافا ماركيز رحل عن تدريب برشلونة لخوض تحدٍ جديد، حيث سيعمل كمساعد لخافيير أجيري في مهمة القيادة الفنية للمنتخب المكسيكي.

ونشر المدرب المكسيكي، "ستوري" عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام" ظهر فيها مع رئيس برشلونة، خوان لابورتا.

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وانتهز ماركيز فيها الفرصة لتوجيه رسالة شكر للرئيس على الثقة والفرصة التي منحها له طوال هذه الفترة.

ويغادر رافا ماركيز مقاعد البدلاء في الفريق الرديف للبلوجرانا، بعد أن خاض 82 مباراة في موسمين، محققًا رقمًا قياسيًا بـ40 فوزًا و21 تعادلًا و21 هزيمة.

وكان رافا ماركيز من أبرز المرشحين لخلافة تشافي هيرنانديز في القيادة الفنية لبرشلونة، بترشيح من الرئيس جوان لابورتا، لكن في النهاية استقرت الإدارة على الاستعانة بالمدرب الألماني هانز فليك.

ومن المنتظر، أن يخلف المكسيكي ألبرت سانشيز، الذي كان هذا الأسبوع مسؤولاً عن إدارة الدورات التدريبية الأولى لبرشلونة أتليتيك هذا الموسم، رافا ماركيز في مقعد المدير الفني.