المكسيك ترعب العالم مجددًا قبل مونديال 2026.. وفاة لاعب رميًا بالرصاص!

تهديد جديد شديد اللهجة قبل عامين من كأس العالم

حادث مفجع جرت أحداثه في المكسيك، خلال مباراة كرة قدم ودية في حي سانتا إينيس، حين قتل لاعب كرة القدم البوليفي السابق سيرجيو بوريجي رميًا بالرصاص!.

كان هذا أثناء لعب مباراة ودية في المكسيك، إذ توفي اللاعب جراء 6 طلقات نارية أطلقت من قبل مهاجم مجهول، ليسقط اللاعب السابق البالغ من العمر 38 عامًا في الحال.

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وخرج اللاعب من الملعب ليتناول الماء فحدث الهجوم الدامي، ويقال إن مطلق النار فر من المكان عن طريق دراجة نارية كانت تنتظره عند مدخل الملعب، وفقًا لصحيفة "دايلي ميل".البريطانية.

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وهرعت خدمات الطوارئ وسيارات الإسعاف بسرعة إلى مكان الحادث، لكنها لم تتمكن من إنقاذ اللاعب المنكوب الذي توفي على الفور.

وأظهرت الصور التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي وحدة تحقيق الطب الشرعي وهي تنزل إلى أرض الملعب أثناء قيامها بتمشيط مكان الحادث بحثًا عن أدلة محتملة.

هذا الحادث لا ينتظر أن يمر مرور الكرام خصوصًا في ظل تنامي القلق من التنظيم المكسيكي لكأس العالم 2026 بجانب الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وذلك بعد أيام من حادث دهس أدى إلى وفاة مشجعة خارج إحدى مباريات الدوري المكسيكي.