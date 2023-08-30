المكافأة جاءت سريعًا .. جود بيلينجهام يحصل على جائزته الأولى مع ريال مدريد

الدولي الإنجليزي بدأ مسيرته مع ريال مدريد بأفضل طريقة ممكنة..

ثلاث مباريات فقط كانت كافية ليتأكد نادي ريال مدريد الإسباني أنه حصل على جوهرة في خط الوسط بتعاقده مع الإنجليزي جود بيلينجهام قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 103 ملايين يورو.

رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" أعلنت فوز بيلينجهام بجائزة أفضل لاعب عن شهر أغسطس 2023.

الدولي الإنجليزي توج بجائزة أفضل لاعب في الشهر في الدوري الإسباني بعد مستواه المذهل في بداية مسيرته مع ريال مدريد، ليحصد بيلينجهام جائزته الفردية الأولى مع النادي الملكي.

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بيلينجهام كان سببًا رئيسيًا في تصدر ريال مدريد لجدول ترتيب الدوري الإسباني 2023-2024 بعد مرور ثلاث جولات من المسابقة، حصد فيها النادي الملكي العلامة الكاملة.

وتمكن بيلينجهام من تسجيل أربعة أهداف مع ريال مدريد في ثلاث مباريات، حيث سجل هدفًا في فوز الفريق الملكي على أتلتيك بيلباو بثنائية، ثم سجل هدفين أمام ألميريا، وأخيرًا سجل الهدف الوحيد في فوز ريال مدريد على سيلتا فيجو.