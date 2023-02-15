المكافأة جاءت أخيرًا .. ليونيل سكالوني يجدد عقده مع الأرجنتين

الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم سيمنح ليونيل سكالوني عقدًا جديدًا للاستمرار في قيادة "الألبيسيليستي"..

جاءت اللحظة التي انتظرها عشاق منتخب الأرجنتين بعد الفوز بكأس العالم 2022، حيث من المنتظر أن يوقع ليونيل سكالوني عقدًا جديدًا للاستمرار في قيادة "الألبيسيليستي".

صحيفة "TYC" الأرجنتينية أكدت أن سكالوني سيوقع عقدًا جديدًا للاستمرار في قيادة منتخب الأرجنتين حتى عام 2026، لتتواصل بذلك رحلة نجاح المدرب مع المنتخب.

سكالوني حقق كأس العالم 2022 مع منتخب الأرجنتين بالإضافة إلى بطولة كوبا أمريكا 2021، وذلك بعد فترة من غياب "الألبيسيليستي" عن الألقاب الكبرى.

ويقود سكالوني منتخب الأرجنتين بداية من أغسطس 2018، وأشرف على تدريب الفريق في 57 مباراة حتى الآن، حقق خلالها 40 انتصارًا و12 تعادلًا، وخسر خمس مباريات فقط.

مسيرة سكالوني مع منتخب الأرجنتين شهدت الوصول إلى 36 مباراة متتالية بدون خسارة، وذلك خلال الفترة من 2 يوليو 2019 وحتى 22 نوفمبر 2022، والتي انتهت بالسقوط أمام المنتخب السعودي في مونديال 2022.