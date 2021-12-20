"المقارنة مع بانيجا.. يجب دعم موهبة الفرج والدوسري"

دافع الناقد الرياضي ماجد الفهمي عن سلمان الفرج وسالم الدوسري نجمي نادي الهلال، مؤكدًا على أن موهبتهما تستحق الدعم.

تصريحات الفهمي جاءت خلال برنامج "أكشن مع وليد" الذي يقدمه الإعلامي وليد الفراج، ويذاع عبر قناة "mbc action".

الفهمي، رد على أحد المغردين، بعد أن سخر من المقارنة التي قام بها الناقد الرياضي بين الفرج والدوسري، مع الأرجنتيني إيفر بانيجا، المحترف في صفوف نادي الشباب.

وكتب المغرد: "ماجد الفهمي مع وليد الفراج يقارن بانيجا بسلمان الدوسري وسالم الفرج، ومسمي نفسه ناقد رياضي".

ليرد الفهمي: "هذه وجهات نظر، إذا نظرت إلى الموهبة الرائعة في سالم الدوسري تحديدًا، والموسيقار سلمان الفرج، ستكون مشكلة كبيرة إذا لم ندعم أو لا نكون منصفين بحق مثل هذه المواهب".

وانضم بانيجا إلى صفوف الشباب في صيف 2020 بصفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع إشبيلية الإسباني.

ومنذ ذلك الوقت، لعب الأرجنتيني المخضرم 40 مباراة مع الشباب في كافة البطولات، وتمكن من تسجيل 11 هدفًا وقدم 15 تمريرة حاسمة.

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