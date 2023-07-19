المفاوض العالمي للسعودية: انتظرتكم 45 عامًا!

"السعودية جاءت لتطور قطاع كرة القدم في العالم بأكمله"

بينما يحاول البعض التقليل من مشروع السعودية في استقدام نجوم العالم لدوري روشن، هناك من ينتظر فرصة استقبال عرض سعودي على أحر من الجمر، ويبدو أن النيجيري مايكا إيمينالو، أحد من كانوا ينتظرون الفرصة.

النيجيري تم تعيينه مؤخرًا مديرًا لكرة القدم في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، ومسؤول ملف استقدام اللاعبين لدوري روشن خلال الميركاتو الصيفي الجاري، ليتولى مهمة التفاوض مع أندية العالم خلفًا لسعد اللذيذ؛ الرئيس التنفيذي للرابطة، والذي تولى مسؤولية هذا الملف في بداية الميركاتو.

وحول هذا المنصب قال إيمينالو، خلال تصريحاته نقلتها "بي بي سي" البريطانية: "أعتقد أن هذا الدور قضيت 45 عامًا للتحضر له، أنا معجب للغاية بجرأة المشروع وطموح المسؤولين، هذا المشروع قيد الإعداد منذ فترة، ووجودي هنا ليس قرارًا مفاجئًا، إنما مدروس جيدًا، فلقد تأثرت بالرؤية والمجهود الخاص بالمشروع".

وأضاف: "أعتقد أن هذا المشروع سيكون عنصرًا تحفيزيًا وتطويريًا لقطاع كرة القدم بشكل عام، وقبل كل شيء للصناعة الكروية في العالم، سيخلق منافسة جيدة لتطوير المواهب الشابة".

يذكر أنه حتى الآن خلال الصيف الجاري تم ضمن كريم بنزيما، نجولو كانتي وجوتا فيليبي للاتحاد، سيكو فوفانا ومارسيلو بروزوفيتش للنصر، روبن نيفيش وسيرجي ميلكوفيتش سافيتش وخاليدو كوليبالي للهلال، وإدوارد ميندي وروبرتو فيرمينو للأهلي.