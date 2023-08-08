المفاوضات مستمرة .. اتفاقية تاريخية بين الهلال وبرشلونة لحسم صفقة نيمار!

صفقة نيمار تدخل مراحل الحسم

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تلقى نادي الهلال، الضربة تلو الأخرى، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ بفشله في ضم نجم "سوبر ستار"، يقود الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

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الهلال حاول التعاقد في بداية الميركاتو الحالي، مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، قبل أن يتجه إلى المهاجم الفرنسي العالمي كيليان مبابي؛ إلا أن الاثنين رفضا الفكرة تمامًا.

ووفقًا لصحيفة "UOL"، يحلم الزعيم الهلالي الآن، بالتعاقد مع الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مسؤولي نادي الهلال، يروا أن نيمار، اللاعب الأنسب لمواجهة الصفقات "التاريخية" للأندية المنافسة؛ خاصة النصر الذي تعاقد مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، والاتحاد الذي ضم المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما.

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لكن.. صحيفة "سبورت" الشهيرة، كشفت عن اقتراح مثير من وكيل اللاعبين بيني زهافي، في صفقة الساحر البرازيلي، الذي يحظى باهتمامٍ كبير من العملاق الإسباني برشلونة، أيضًا.

وأوضحت الصحيفة، أنه نظرًا لمعاناة برشلونة المالية، وعدم قدرته على تحمل قيمة صفقة نيمار أو رواتبه؛ اقترح زهافي، نقل اللاعب البرازيلي إلى فريق سعودي، في الميركاتو الصيفي الحالي، وفي عقد لمدة 3 سنوات.

وأعلنت أن اتفاقية نقل نيمار دا سيلفا إلى الفريق السعودي، والذي يعمل عليها زهافي، ستتضمن إعارة اللاعب إلى برشلونة، في موسم 2023-2024، على أن يتقاسم الناديين، رواتب الساحر البرازيلي.

ولفتت الصحيفة، إلى أنه بعد انتهاء هذه الإعارة، سيمثل نيمار، الفريق السعودي؛ لمدة موسمين من 2024 إلى 2026.

جدير بالذكر أن والد نيمار، كان قد نفى الأخبار التي انتشرت خلال الساعات الماضية؛ بشأن طلب نيمار، الرحيل عن صفوف الفريق الباريسي؛ قائلًا: "لا أعرف من أين تظهر هذه الشائعات".

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