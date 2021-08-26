رونالدو يقترب من مانشستر سيتي ووكيله يطير إلى باريس

ما هي وجهة الدون الجديدة؟

أوشك كريستيانو رونالدو على إنهاء تجربته في يوفنتوس والتوجه صوب مانشستر سيتي، وذلك حسبما أكدت مصادر جول مساء الخميس.

وقضى رونالدو ثلاث سنوات داخل يوفنتوس بعد الانضمام إليه من ريال مدريد صيف 2018 نظير 100 مليون يورو، ولكنه فشل في تحقيق أهم الأهداف التي أُتيّ به من أجلها "دوري أبطال أوروبا".

وعلى الرغم من تبقي عام على عقد رونالدو الحالي مع النادي الإيطالي، إلا أن اليوفي يود هو الآخر التخلص من البرتغالي في سبيل توفير راتبه الضخم البالغ 30 مليون يورو.

ما هي آخر أنباء انضمام رونالدو إلى مانشستر سيتي؟

وفقًا لما قالته مصادر جول فإن مانشستر سيتي على تواصل مع رونالدو في هذه الأثناء عبر وكيله جورج مينديش لإنهاء الصفقة في الأيام المتبقية من الميركاتو الصيفي الحالي.

يمكن للمصادر أيضًا أن تؤكد أن الاتفاق بين رونالدو ومانشستر سيتي لم يتم حتى اللحظة ولكن المفاوضات في مراحل متقدمة وتبدو المؤشرات كلها إيجابية في هذا الشأن.

الصحفي البرتغالي جونزالو لوبيس نشر تغريدة راجت كثيرًا حول العالم بأن ثمة تواصل حدث بين رونالدو شخصيًا والمدرب بيب جوارديولا من أجل مناقشة دور اللاعب في ملعب الاتحاد بالفترة المقبلة.

الآن الأمور كلها في يد مينديش، إن نجح في التوصل إلى اتفاق مع السيتي ثم إقناع يوفنتوس بالبيع، ستتحول الصفقة إلى رسمية على الفور.

وزاد مينديش من الغموض بعدما توجه إلى العاصمة الفرنسية باريس، مما اعتبره البعض قد يكون بمثابة تمهيد لوصول الدون إلى باريس سان جيرمان خصوصًا مع الرحيل المتوقع لكيليان مبابي.

ما هو موقف يوفنتوس من بيع رونالدو؟

ووصل مينديش إلى مدينة تورينو الإيطالية يوم الأربعاء من أجل مناقشة مستقبل موكله مع مسؤولي يوفنتوس، وبالفعل عقد اجتماعًا معهم صباح الخميس للتفاوض مبدئيًا حول رحيل موكله.

مصادر جول في إيطاليا أشارت إلى أن يوفنتوس لا يمانع بيع رونالدو ولكنه لن يسمح بأن يتم ذلك "مجانًا"، وكان الحديث واضحًا أن صاحب الـ36 عامًا إن غادر اليوفي فيجب أن يكون بشروط النادي أولًا.

يوفنتوس سيكون على استعداد لبيع رونالدو في حالة أن تحصل على ما يقرب من 30 مليون يورو، وهو أمر لا يبدو أزمة للسيتي الذي كان ليدفع 170 مليون يورو من أجل هاري كين.

هل ينتقل رونالدو إلى مانشستر سيتي؟

وسلطت الصحف العالمية الضوء على تصريحات رونالدو السابقة بأنه لن يلعب لمانشستر سيتي بالنظر إلى تجربته الطويلة الأسطورية السابقة رفقة مانشستر يونايتد.

لكن المؤكد أن اللاعب البرتغالي يرحب كثيرًا في اللحظة الراهنة بالعمل مع بيب جوارديولا والانتقال إلى السيتي فقط من أجل التخلص مما يعيشه من جحيم في يوفنتوس.

أما النادي الإنجليزي فيفتح أبوابه للدون خصوصًا وبعد تأكد عدم انضمام هاري كين إليهم ووجود حاجة ملحة للتعاقد مع مهاجم صريح خلفًا لسيرخيو أجويرو.

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