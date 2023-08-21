المفاوضات بدأت مع الهلال .. فريق سعودي كبير يريد عبد الله المعيوف!

هل يرحل عبد الله المعيوف عن نادي الهلال؟!

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في مفاجأة من العيار الثقيل.. بات عبد الله المعيوف، حارس مرمى نادي الهلال السعودي "المخضرم"، مرشحًا للرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي الحالي.

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الهلال تعاقد مع الحارس المغربي ياسين بونو، منذ أيام قليلة، قادمًا من صفوف نادي إشبيلية الإسباني؛ ما يُضعِف من فرص مشاركة المعيوف وزميله محمد العويس، في مباريات الفريق الأزرق، خلال الفترة القادمة.

الإعلامي الرياضي عادل الماس كشف عن إمكانية انتقال المعيوف، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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الماس أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، تقديم إدارة نادي الاتحاد، عرضًا رسميًا إلى الزعيم الهلالي؛ للتعاقد مع الحارس المخضرم.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن مفاوضات الاتحاد مع الهلال، للتعاقد مع عبد الله المعيوف؛ جاءت بطلب من البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لقلعة العميد.

المعيوف "36 سنة" بدأ مسيرته في الفئات السنية لنادي الهلال، قبل الانتقال إلى الأهلي السعودي في الفترة من 2006 حتى 2016؛ عندما قرر العودة إلى قلعة الزعيم مجددًا.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية، أكدت على أن الإدارة الاتحادية، قررت التخلي عن الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي، في حال التعاقد مع لاعب محلي كبير في هذا المركز؛ حيث كانت الأنظار تتجه في البداية إلى محمد العويس، من الهلال أيضًا.

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