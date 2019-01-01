دوري أبطال أوروبا

المفاوضات بدأت بين فينجر وبايرن ميونخ

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Getty/Goal
النادي الألماني يسعى للتعاقد مع المدير الفني السابق لأرسنال بالفترة الحالية

يبدو أن نادي بايرن ميونخ يسير في طريقه من أجل التعاقد مع المدرب الفرنسي المخضرم آرسين فينجر الذي قضى العديد من السنوات مع نادي أرسنال الإنجليزي وقدم معه مواسم أكثر من رائعة.

 

كان العملاق البافاري قد أعلن رحيل مدربه نيكو كوفاتش بعد الخسارة في المباراة الأخيرة بالدوري الألماني أمام إنترخت بنتيجة 5-1، وتحدثت التقارير عن احتمالية التعاقد مع الفرنسي فينجر أو البرتغالي جوزيه مورينيو بالمرحلة المقبلة.

ومن جانب صحية "بيلد" الألمانية الشهيرة فقد أكدت أن إدارة بطل الدوري الألماني قد بدأت بالفعل في المفاوضات مع فينجر ليقود الفريق بالمرحلة المقبلة بعد فترة من التراجع بالمستوى ورحيل أبرز النجوم.

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فينجر يعد أحد أبرز المدربين في تاريخ كرة القدم على الرغم من التراجع في المستوى مع أرسنال بالسنوات الأخيرة إلا أن ما قدمه مع النادي اللندني في البداية كان رائعًا خاصة الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز دون هزيمة بصحبة هنري وباقي النجوم.

يذكر أن فينجر لم يقم بقيادة أي نادي منذ الرحيل عن عملاق لندن، ويتواجد على الجانب الآخر عدوه اللدود جوزيه مورينيو الذي ارتبط اسمه بالجانرز والعملاق البافاري أيضًا.

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