المفاوضات بدأت بين فينجر وبايرن ميونخ

النادي الألماني يسعى للتعاقد مع المدير الفني السابق لأرسنال بالفترة الحالية

يبدو أن نادي بايرن ميونخ يسير في طريقه من أجل التعاقد مع المدرب الفرنسي المخضرم آرسين فينجر الذي قضى العديد من السنوات مع نادي أرسنال الإنجليزي وقدم معه مواسم أكثر من رائعة.

كان العملاق البافاري قد أعلن رحيل مدربه نيكو كوفاتش بعد الخسارة في المباراة الأخيرة بالدوري الألماني أمام إنترخت بنتيجة 5-1، وتحدثت التقارير عن احتمالية التعاقد مع الفرنسي فينجر أو البرتغالي جوزيه مورينيو بالمرحلة المقبلة.

ومن جانب صحية "بيلد" الألمانية الشهيرة فقد أكدت أن إدارة بطل الدوري الألماني قد بدأت بالفعل في المفاوضات مع فينجر ليقود الفريق بالمرحلة المقبلة بعد فترة من التراجع بالمستوى ورحيل أبرز النجوم.

فينجر يعد أحد أبرز المدربين في تاريخ كرة القدم على الرغم من التراجع في المستوى مع أرسنال بالسنوات الأخيرة إلا أن ما قدمه مع النادي اللندني في البداية كان رائعًا خاصة الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز دون هزيمة بصحبة هنري وباقي النجوم.

رسميًا.. بايرن ميونخ أول المتأهلين لدور الـ16 في دور أبطال أوروبا بعد فوزه على أوليمبياكوس بثنائية نظيفة ⚽️⚽️#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/l0u9Oftzxv — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 6, 2019

يذكر أن فينجر لم يقم بقيادة أي نادي منذ الرحيل عن عملاق لندن، ويتواجد على الجانب الآخر عدوه اللدود جوزيه مورينيو الذي ارتبط اسمه بالجانرز والعملاق البافاري أيضًا.