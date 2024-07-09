"بسبب هذه المفاجأة الصادمة!" .. وزير الرياضة يبرر القرار الذي أغضب الهلال والنصر

لماذا تم اتخاذ هذا القرار؟..

رد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، على "غضب" عملاقي الرياض الهلال والنصر، من قرار "تقليص القائمة" في الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

وبدءًا من الموسم الرياضي الجديد 2024-2025؛ سيكون من حق كل فريق سعودي، قيد 25 لاعبًا فقط في قائمته، من بينهم 8 لاعبين أجانب وثنائي محترف - تحت السن -.

هذا القرار أغضب الهلال والنصر تحديدًا؛ خاصة مع كثرة البطولات التي سيشاركا فيها، من دوري روشن للمحترفين وكأس الملك والسوبر السعودي، بالإضافة إلى "النخبة الآسيوية".

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وعن ذلك يقول الفيصل في تصريحات مع "بودكاست سقراط": "الهلال والنصر يشتكيان من تقليص القائمة؟!.. معلومة: كل نادٍ في دوري روشن للمحترفين، خلال الموسم الرياضي الماضي، يمتلك خمسة لاعبين لم يشاركوا في أي دقيقة".

وشدد وزير الرياضة السعودي على أن قرار "تقليص القائمة" تم اتخاذه؛ من أجل مصلحة اللاعب المحلي ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم.

وأشار ابن تركي إلى أن اللاعب الذي لا يشارك مع نادٍ ما، يكون من الأفضل له الانتقال إلى فريقٍ آخر؛ مستشهدًا بالمهاجم الدولي الشاب فراس البريكان، الذي لم يلعب كثيرًا مع النصر، ليقرر الانضمام إلى نادي الفتح الذي تألق معه، قبل الذهاب إلى الأهلي ليصبح واحدًا من أهم لاعبيه الآن.

وفي نفس السياق.. كشف الأمير عبدالعزيز بن تركي، عن أن المنتخب السعودي تضرر كثيرًا من عدم مشاركة اللاعبين مع أنديتهم، مفجرًا مفاجأة في نهاية حديثه؛ بالقول: "مدرب الأخضر أخضع 30 لاعبًا لاختبارات بدنية؛ لم ينجح سوى لاعب واحد فقط منهم".